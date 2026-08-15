Rimini, 16 agosto 2026: mattinata di sole e pomeriggio con rovesci

A Rimini il 16 agosto 2026: inizio sereno e molto caldo a mezzogiorno, poi alta probabilità di pioggia leggera nel pomeriggio; dettagli orari.

L'anticipo estivo lascia spazio a una giornata mista a Rimini: la notte e la mattina si presentano serene e calde, mentre il primo pomeriggio porta con sé un aumento della nuvolosità e probabili rovesci. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Prevale il cielo sereno con temperatura intorno a 23,2 °C, umidità bassa (36%) e punto di rugiada vicino a 8,9 °C. Pressione stabile a 1013 hPa. Vento debole da SSE intorno a 1,9 m/s con raffiche fino a 2,0 m/s; visibilità 10 km. Condizioni ideali per chi preferisce la tranquillità serale.

Prima mattina (03:00)

Continua il cielo sereno, temperatura in lieve calo a 22,0 °C, umidità 36% e punto di rugiada 7,9 °C. Vento molto debole da Ovest-SO intorno a 1,5 m/s. Pressione 1013 hPa. Mattinata fresca rispetto alle ore centrali, ottima per attività all'aperto nelle prime ore.

Mattina (06:00)

Ancora sereno, la temperatura risale a 24,1 °C; umidità scende al 33% con punto di rugiada 8,5 °C. Vento calmo da NW a circa 1,6 m/s. Pressione intorno a 1013 hPa. Giornata che prende rapidamente calore, soleggiata.

Mezza mattinata (09:00)

Cielo terso e sensibile aumento termico: 30,96 °C alle 9:00, umidità bassa (30%) e punto di rugiada 10,2 °C. Vento da NNE intorno a 3,1 m/s. Condizioni piuttosto calde già nelle prime ore dell'attività diurna; idratazione consigliata.

Mezzogiorno (12:00)

Massima sensazione di caldo con 32,1 °C previsto a mezzogiorno, umidità intorno al 33% e punto di rugiada 12,2 °C. Vento moderato da NE a circa 5,7 m/s (raffiche fino a 3,9 m/s secondo modello). Pressione 1013 hPa. Sole pieno: condizioni estive, protezione solare raccomandata.

Primo pomeriggio (15:00)

Cambiamento rapido: aumento della nuvolosità e pioggia leggera possibile con probabilità molto alta (pop 97%). Temperatura scende a 28,6 °C, umidità sale al 57% (punto di rugiada 17,1 °C). Precipitazioni attese circa 0,92 mm nelle tre ore. Vento da SE intorno a 4,9 m/s con raffiche fino a 6,6 m/s. Attenzione a rovesci brevi e a un marcato aumento dell'umidità.

Tardo pomeriggio (18:00)

Persistono rovesci leggeri o rovesci residui (pop 86%), temperatura intorno a 28,8 °C, umidità 53% e precipitazioni stimate 0,24 mm. Nuvolosità variabile (circa 72% di copertura). Vento più debole da S intorno a 2,3 m/s. Possibili schiarite, ma resta il rischio di piovaschi intermittenti.

Sera (21:00)

La serata si porta su condizioni più stabili: poche nuvole, temperatura intorno a 24,7 °C e umidità 53% (punto di rugiada 15,8 °C). Vento da S intorno a 3,7 m/s con raffiche fino a 4,2 m/s. Pressione 1012 hPa. Fine giornata con aria più fresca e riduzione della precipitazione.

Riepilogo del giorno

In sintesi, a Rimini il 16 agosto 2026 si apre con una notte e una mattinata serene e molto calde, picco vicino a 32 °C a mezzogiorno, seguito da un deciso aumento della nuvolosità nel pomeriggio e alta probabilità di pioggia leggera con accumuli modesti. Attenzione all'aumento di umidità e alla possibilità di brevi rovesci tra le 15:00 e le 18:00; per il resto giornata estiva con miglioramento in serata.

Consigli: portare un riparo o un ombrello per il pomeriggio, protezione solare nelle ore centrali e idratazione durante le ore più calde.