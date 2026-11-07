Rimini, 17enne aggredita in ascensore: chiesto il processo per un 44enne

L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata per un episodio avvenuto a luglio in un albergo della Riviera. La ragazza avrebbe tentato di respingerlo e divincolarsi.

Un ascensore d’albergo, pochi istanti e una ragazza che cerca di liberarsi dalla presa di un uomo. È qui che, secondo l’accusa, si sarebbe consumata l’aggressione sessuale ai danni di una giovane di 17 anni, avvenuta lo scorso luglio in una struttura ricettiva della Riviera. Per la vicenda la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo di 44 anni, di origine rumena, chiamato a rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.

Stando alla ricostruzione contenuta nel fascicolo, il primo episodio si sarebbe verificato quando la ragazza si è chinata per raccogliere un auricolare caduto a terra. L’uomo avrebbe approfittato di quel momento per palpeggiarla. Poco dopo, sempre all’interno dell’ascensore, la situazione sarebbe degenerata: il 44enne l’avrebbe spinta contro una parete, trattenuta con le braccia e baciata sul collo, continuando a toccarla contro la sua volontà. Durante l’aggressione, secondo quanto contestato, l’uomo avrebbe rivolto alla minorenne anche richieste di natura sessuale e insistito perché frequentassero. La ragazza avrebbe cercato di opporsi fisicamente e di allontanarlo, senza riuscire a sottrarsi subito alla presa.

La vicenda ha fatto scattare le procedure previste per i casi di violenza di genere e il cosiddetto Codice rosso, il percorso che prevede una corsia di particolare attenzione per le denunce relative a reati di questo tipo. Il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha contestato all’indagato la violenza sessuale con l’aggravante legata all’età della persona offesa. L’uomo è assistito dall’avvocata Cinzia Bonfantini, mentre la ragazza è tutelata dall’avvocato Massimiliano Orrù. La richiesta di rinvio a giudizio è ora al vaglio del giudice per l’udienza preliminare, che dovrà decidere se disporre il processo. Le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento e l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a un’eventuale condanna definitiva.