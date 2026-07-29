Rimini, 30 luglio 2026: giornata di pieno sole e caldo estivo

A Rimini il 30 luglio 2026: cielo sereno per tutta la giornata, temperature fino a 34–35 °C e vento molto debole. Tutti i dettagli orari.

L'estate tiene banco a Rimini: per la giornata del 30 luglio 2026 si profila una giornata stabile e soleggiata senza fenomeni significativi. Di seguito il quadro orario dettagliato per pianificare attività all'aperto, mare e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno, temperatura intorno a 24,3 °C; umidità al 58%, pressione atmosferica circa 1018 hPa. Vento molto debole da S-SO a 1,2 m/s (raffiche fino a 1,4 m/s). Visibilità buona (10 km). Piogge assenti (precipitazioni previste 0 mm).

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno, lieve diminuzione della temperatura a 23,2 °C; umidità al 55%, pressione stabile 1018 hPa. Vento molto leggero da Ovest a 0,8 m/s (raffiche 0,7 m/s). Condizioni ideali per attività all'alba.

Mattina (06:00) — Sole e aria limpida con 24–27 °C (valore previsto 27,4 °C alle 06:00); umidità intorno al 52% e pressione in leggero aumento 1019 hPa. Vento debole da NW a 1,1 m/s. Giorno che parte caldo ma ventilazione minima.

Mezza mattinata (09:00) — Rapido aumento termico: circa 33,3 °C alle 09:00, umidità scesa al 39% e pressione 1019 hPa. Vento debole da NO a 2,2 m/s. Sole intenso, rischio di irraggiamento solare elevato: attenzione alle attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) — Picco di calore con massima attesa intorno a 34,4 °C; umidità molto bassa (38%) e pressione 1017 hPa. Temperatura percepita leggermente superiore (feels_like ~35,6 °C). Vento debole da NE intorno a 3,9 m/s (raffiche fino a 2,5 m/s riportate nei dati). Cielo completamente sereno.

Primo pomeriggio (15:00) — Calura stabile, 34,1 °C con umidità 40% e pressione 1016 hPa. Vento debole-moderato da NE a 3,3 m/s (raffiche 3,3 m/s). Sole pieno, condizioni tipiche di una giornata estiva afosa ma non eccessivamente umida (punto di rugiada intorno a 15 °C).

Tardo pomeriggio (18:00) — Progressivo calo termico a 30,6 °C, umidità 44%, pressione 1015 hPa. Vento molto debole da SE a 1,3 m/s. Persistono condizioni di cielo sereno e assenza di precipitazioni.

Sera (21:00) — Serata calda con 29,4 °C, umidità al 48% e pressione in lieve risalita 1016 hPa. Vento leggero da S a 1,4 m/s (raffiche 1,5 m/s). Nebbie o fenomeni notturni improbabili: visibilità buona e cielo sereno.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e soleggiata a Rimini il 30 luglio 2026, senza precipitazioni previste. Temperature tra circa 23 °C nelle ore più fresche e un picco di ~34–34,5 °C a metà giornata; sensazione di calore accentuata (feels like fino a ~35–36 °C). Umidità bassa-moderata, vento generalmente debole (1–4 m/s) con qualche rinforzo momentaneo. Condizioni ideali per mare e attività all'aperto, con raccomandazione di protezione solare e idratazione nelle ore centrali.