Segnalazione Rimini, allarme topi in via Melucci: «Le esche non bastano, nei bidoni trovano altro cibo»

I residenti dei condomini di via Campanella segnalano il problema da tempo e chiedono interventi a Comune, Hera e agli enti competenti

La segnalazione dei lettori

Topi in cerca di cibo tra i bidoni dei rifiuti e le esche che, a quanto pare, non sembrano essere sufficienti a risolvere il problema. È la situazione denunciata da un gruppo di residenti di Rimini, che torna a segnalare la presenza di roditori nella zona di via Melucci, lato mare. A scrivere alla redazione di Altarimini.it sono i condomini dei civici 12, 14, 13, 15, 17 e 19 di via Campanella. I bidoni di loro competenza si affacciano proprio su via Melucci, dove viene segnalata la situazione. «Questa è una situazione che abbiamo segnalato più volte», spiegano i residenti, che pongono l'attenzione anche sull'efficacia delle esche utilizzate per contrastare la presenza dei roditori. Secondo quanto osservato dai cittadini, infatti, i topi potrebbero non essere attratti dalle esche quando hanno già a disposizione altre fonti di alimentazione ovvero immondizia. «I topi non mangiano le esche se hanno di meglio di cui cibarsi», è la considerazione dei condomini, che chiedono quindi di affrontare il problema alla radice, intervenendo anche sulle condizioni che favoriscono la presenza di cibo accessibile nei pressi dei cassonetti. I residenti riferiscono di avere già inviato una comunicazione tramite PEC al Comune di Rimini, a Hera e a mezzi d'informazione. La richiesta è quella di un intervento concreto e risolutivo, affinché il problema non continui a ripresentarsi e la zona possa tornare a condizioni di maggiore pulizia e sicurezza igienico-sanitaria.

La segnalazione, accompagnata da fotografie, è arrivata alla redazione di Altarimini.it attraverso il numero WhatsApp dedicato alle segnalazioni dei lettori: 347 8809485.