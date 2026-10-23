Rimini, arriva Jetsun Pema, sorella del Dalai Lama: incontro sulla storia e la cultura del Tibet

Il 6 novembre alle 16, nella Sala Ressi del Comune, la donna conosciuta come “Madre del Tibet” sarà protagonista di un appuntamento dedicato all’educazione e alla geopolitica

Dal 5 al 12 novembre p.v. sarà in Italia Jetsun Pema, sorella di S.S. il Dalai Lama. “Amalà”, madre del Tibet. Una delle grandi figure femminili dell’Asia contemporanea.

Grande educatrice, per quattro decenni ha diretto e sviluppato i Tibetan Children Village che hanno garantito istruzione adeguata e mantenimento delle proprie radici culturali a decine di migliaia di bambini tibetani rifugiati in India. Jetsun Pema ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali: tra quelli documentati figurano la medaglia UNESCO del 1999, il World’s Children’s Honorary Award nel 2006, l’Human Rights Hero Award del 2010 e il Nari Shakti Puraskar indiano del 2018.

Il 6 novembre Jetsun Pema sarà a Rimini, nella Sala Ressi del Comune in Piazza Cavour, per un incontro su storia, cultura, educazione, geopolitica e ruolo della donna nella società tibetana, con inizio alle 16. La Sala Ressi è la stessa dove al XIV Dalai Lama nel 1994 fu consegnata dal sindaco Giuseppe Chicchi la cittadinanza onoraria di Rimini. Prima città in Italia, seguita poi da altre 26 città tra cui le più importanti del Paese.

Interventi di:

Claudio Cardelli – Presidente Associazione Italia-Tibet: La storia recente del Tibet - Il Tibet in esilio.

Piero Verni – Scrittore, giornalista, Presidente dell’Associazione The Heritage of Tibet: La tradizione dei “Tulku” in Tibet e il riconoscimento del Dalai Lama: quale futuro?

Presentazione del libro “Amala. Jetsun Pema, madre del Tibet, sorella del Dalai Lama” di Piero Verni. Jetsun Pema in dialogo con l’Autore e Claudio Cardelli.

Proiezione del documentario “Amala. La lotta e la vita della sorella del Dalai Lama” di Geleck Palsang.