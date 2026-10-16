Rimini Calcio, al Neri contro il Sanpaimola. Gadda: "Serve la solita umiltà"

Si gioca alle ore 15. Nisi affaticato: non gioca, rientra Magnanini. Romagna Banca è il match sponsor. Altri due soci alle porte

Rimini Calcio in anticipo sabato al Neri (ore 15) contro il Sanpaimola – 11 punti in classifica, in serie positiva da quattro turni – a caccia della ottava vittoria di fila. Non ci saranno Nisi (stop a scopo precauzionale per un affaticamento al flessore) e Carmona. Recuperati Carlini e Vitucci, che partiranno dalla panchina come Moricoli mentre Magnanini sarà in campo e Carnesecchi sarà schierato a centrocampo con Zannoni.

IL TECNICO "Torniamo in campo dopo 48 ore dalla partita di Coppa Italia, affrontiamo una squadra che sta facendo bene, da affrontare con la massima attenzione ed umiltà. Il Sanpaimola ha giocatori che possono metterti in difficoltà. Sono sicuro che faremo una buona partita anche domani” spiega Gadda.

MATCH SPONSOR Sarà Romagna Banca, l’istituto di credito che con tre filiali opera nel Riminese dove cerca di essere più capillare, nel Cesenate fino alla provincia di Ravenna.

Nicolino Ricci, responsabile dell’area mercato, spiega: “Siamo una banca del territorio e come tale cerchiamo di supportare iniziative sportive e culturali, riteniamo sia un nostro dovere. Sostenere l'iniziativa del Rimini - lo slogan è :”La Tua maglia più bella” - vuol dire farci conoscere e condividere questo progetto. Insieme abbiamo studiato quale potesse essere l'appeal giusto per portare gente allo stadio e da parte nostra aumentare il numero di clienti. Ad ogni cliente che sia abbonato al Rimini Calcio o sia spettatore pagante di una partita, che aprirà un conto corrente, regaleremo la maglia a scacchi con il logo Romagna Banca”.

Claudio Casadei, responsabile gestore private di Romagna Banca, aggiunge : "Noi abbiamo l’intenzione di creare una collaborazione di medio-lungo termine per riportare il Rimini Calcio a più alti livelli. Cercheremo di essere d’aiuto anche dal punto di vista delle esigenze dal punto di vista bancario, essere un supporto per i progetti delle famiglie e d’altro canto fare in modo che alcuni nostri clienti prendano la via dello stadio”.

Il dg del Rimini Massimiliano Alvisi annuncia che sono sulla porta d’ingresso due nuovi soci: in totale saranno 11. “Tanti? Non credo ed un tetto non esiste. La cosa importante è l’atteggiamento dei soci a fare la differenza. Grazie al lavoro svolto molte persone ci stanno guardando pensando che entrare nella Rimini Calcio sia anche un'opportunità”.

Sabato sarà ospite allo stadio la squadra di baseball neopromossa in serie A. Da questo week end sarà aperto lo store dalle ore 14. “Abbiamo ricevuto la prenotazione di moltissime maglie, già da sabato chi ha prenotato la maglia potrà venire a ritirarla”. Sono 320 quelle già vendute, 500 quelle prodotte.