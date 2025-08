Rimini Calcio, Baldini spiega il mancato accordo. TuttoC: "Braglia nome possibile per la panchina"

Le parole al Corriere Romagna: "Alcune condizioni organizzative e operative non permettono di avviare un progetto tecnico immediato"

"Al momento alcune condizioni organizzative e operative non permettono di avviare un progetto tecnico immediato". Parole di Francesco Baldini, allenatore del Rimini per qualche ora, che ha inviato una nota ufficiale ai colleghi del Corriere Romagna. Baldini precisa di aver avuto incontri con il ds Luca Nember, confrontandosi con lui sugli aspetti tecnico-tattici, e di aver incontrato anche la proprietà. Su quest'ultima, Baldini sottolinea di aver riscontrato nella presidente Scarcella "determinazione nel voler intraprendere un percorso nel mondo del calcio professionistico". "Nel massimo rispetto del club , della sua dirigenza, di una piazza blasonata e di una tifoseria presente, calda, ma sempre rispettosa, riteniamo corretto non firmare nessun accordo e lasciare lavorare il club senza ulteriori indugi”, le parole di Baldini. Intanto il portale TuttoC rilancia il nome di Piero Braglia per la panchina biancorossa.