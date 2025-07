Contatti tra il Comune e Responsible: attesi i vertici del Rimini in Commissione Consiliare

La presidente della Commissione consiliare Sport Annamaria Barilari ha avuto contatti con Giorgio Tana, direttore sviluppo commerciale Responsible

La piazza attende un intervento della proprietà del Rimini Calcio, in merito al futuro del progetto sportivo, e qualche risposta potrebbe arrivare venerdì 11 luglio. Alle 8.45 è infatti convocata la sesta Commissione consiliare "Turismo - Sport - Lavoro" e la presidente Annamaria Barilari ha invitato alla seduta i vertici della Responsible. Il contatto telefonico è avvenuto con Giorgio Tana, direttore sviluppo commerciale Responsible, che ha accettato l'invito. Sarà lui a presentarsi all'appuntamento riminese, oppure la patron del Rimini Stefania Di Salvo, oppure il marito Stefano Petracca, vertice della Reponsible? In Commissione si parlerà comunque del centro sportivo della Gaiofana, i cui lavori procedono per rispettare le scadenze previste dal Pnrr. Il centro sportivo è un asset fondamentale anche per l'incremento dei ricavi. Il prossimo anno entrerà in vigore, in C, il salary cap, ogni squadra non potrà spendere nel proprio payroll (ammortamenti cartellini giocatori, ingaggi al lordo di calciatori e staff tecnico) più del 50% dei ricavi, altrimenti scatteranno sanzioni (per la prima stagione non sono previste). La presenza a Rimini dei vertici societari potrebbe essere anche occasione per indire una conferenza stampa e fare il punto sulla situazione della squadra biancorossa a 360°, non solo sulla Gaiofana.