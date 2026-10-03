Rimini Calcio, sono sei su sei: l'ex Maggioli abbatte il muro del San Marino (1-0)

Munari fa buona guardia tra i pali, poi al 38' si arrende a Maggioli

Rimini - San Marino 1-0



RIMINI (4-3-1-2): Roberto - Fabberi, Nava, Maggioli, Carnesecchi - Bertani (37' st Pasquini), De Angelis, Nisi - Cicarevic - Piazze, Vitucci (16' st Carlini). A disp.: Pollini, Ciavatta, Bellavista, Ammora, Mwape, Moricoli, Magnani. All.: Gadda.



SAN MARINO (4-2-3-1): Munari - Gentili, Bracelli, Mechetti, Tesse - Papa (31' st A.Cuomo), Pina Nunes - Miletta (40' st Mhilli), Macchitella (1' st Agogo), Cestra (16' st Memoli) - Traini (40' st Ottaviani). A disp.: Mastrogiacomo, A. Diallo, Lombardi, Di Martino. All.: Forchino.



ARBITRO: Carucci di Roma 2.

RETI: 38' pt Maggioli

AMMONITI: Miletta, Pina Nunes, A.Cuomo

RIMINI La legge del Romeo Neri è implacabile, il Rimini è implacabile: i biancorossi fanno 6 su 6, tre su 3 davanti al pubblico amico, schiacciando il San Marino nella propria metà campo e rompendo l'assedio, come con il Russi, poco prima del duplice fischio che separa i due tempi di gioco. È una vittoria meritata, per la squadra di Gadda, che conferma ancora una volta di essere una corazzata, anche senza uno dei suoi bomber Carmona, che starà fermo per almeno altri 10 giorni. Munari, il vice Passaniti, è subito protagonista: al 5' una bella uscita a smanacciare su cross di Carnesecchi, al 17' una bella deviazione sulla bordata di Nisi. Sul corner successivo l'ex di turno Maggioli colpisce il palo di testa. Al 20' ancora Munari si salva in angolo sul bolide di Bertani. Il Rimini conferma di avere le chiavi per aprire le difese più serrate: spesso il gol arriva su calcio d'angolo e in mischia, questa partita non fa eccezione. È proprio Maggioli a superare Munari al 38', permettendo al Rimini di arrivare all'intervallo in tranquillità. A inizio ripresa il San Marino fa esordire il nuovo acquisto Agogo, centrocampista offensivo ivoriano classe 2007, lo scorso anno al Fossombrone, in D. Ma è ancora la squadra di casa a fare la partita: in avvio di frazione Vitucci spreca una favorevole occasione, al 55' proprio Agogo perde palla, Vitucci serve Bertani che chiama alla respinta l'attento Munari, mentre Cicarevic ci riprova sulla ribattuta calciando fuori. Al 68' Cicarevic reclama un rigore per una trattenuta, ma l'arbitro lascia proseguire. Ancora Cicarevic si rende pericoloso al 79' su assist di Carlini, altro ex San Marino, poi all'81' Roberto si sporca i guanti per la prima volta sul tiro da fuori senza pretese di Miletta.

Al fischio finale il Rimini festeggia l'ennesima vittoria di questo trionfale inizio di stagione, il San Marino conferma di essere squadra solida dal punto di vista difensivo, ma poco pungente davanti. I Titani sono comunque la squadra ad aver subito il minor passivo contro la corazzata di Gadda, che a fine gara riconosce: "Siamo stati poco cinici, abbiamo avuto le occasioni per chiuderla". Nell'altro anticipo l'Imolese ha faticato, ma ha superato 2-1 il Futball Cava Ronco. "L'Imolese è una squadra forte, ma parlare di duello con loro è ancora presto. Dobbiamo guardare a noi. Giocheremo di nuovo sabato, dobbiamo continuare così", aggiunge Gadda.

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