Politiche abitative Rimini: case a canone agevolato, riserva del 10% per forze dell'ordine, insegnanti e operatori sanitari

Le novità alla luce delle sentenze e adeguamento regionale

Adeguare i criteri di assegnazione degli alloggi comunali a canone calmierato ai cambiamenti sociali e ai bisogni di quella fascia di popolazione che fatica a trovare casa sul libero mercato. È l’obiettivo della proposta di modifica del regolamento di Edilizia Residenziale-Sociale, illustrata dall’assessore alle Politiche sociali Kristian Gianfreda e licenziata questa mattina (9 novembre) con parere favorevole dalla 1ª e dalla 4ª Commissione consiliare, riunite in seduta congiunta.

La revisione interviene sui requisiti di accesso, sui punteggi e sulle procedure di assegnazione, rafforzando la funzione dell’edilizia residenziale sociale come risposta a una difficoltà abitativa che coinvolge anche famiglie e lavoratori con un reddito, insufficiente però a sostenere i costi del mercato che sono in continuo aumento. Tra le principali novità figura la riserva del 10% degli alloggi disponibili a ogni aggiornamento semestrale per nuclei familiari di cui facciano parte appartenenti alle forze dell’ordine, operatori sanitari e personale docente. In caso di ampliamento del patrimonio Ers, la quota sarà elevata al 20%. Una misura che dà attuazione all’indirizzo approvato dal Consiglio comunale nell’aprile 2025, per favorire la permanenza e l’insediamento di figure professionali essenziali per i servizi alla comunità.

Un secondo ambito riguarda la maggiore attenzione alle condizioni di disabilità. Il punteggio previsto per le situazioni più gravi passa da 3.000 a 5.000 punti e viene introdotto un riconoscimento proporzionato per le invalidità comprese tra il 67% e il 99%. Si amplia inoltre l’accesso alla graduatoria speciale per gli alloggi adeguati alle persone con ridotta mobilità: saranno considerati anche gli utilizzatori di dispositivi permanenti di ausilio diversi dalla carrozzina. Nella definizione delle dimensioni e delle caratteristiche dell’alloggio si terrà conto anche dell’eventuale presenza di una persona che presta assistenza continuativa, alle condizioni previste dal regolamento. La proposta riequilibra anche il peso della condizione economica nella graduatoria. Il punteggio massimo legato all’Isee scende da 15.000 a 4.000 punti, così da valorizzare maggiormente, insieme al reddito, le altre condizioni di bisogno. Vengono differenziate le soglie minime di reddito complessivo annuo necessarie per l’accesso: 15.000 euro per nuclei di una o due persone, 20.000 euro per tre o quattro componenti e 25.000 euro per cinque o più persone. L’obiettivo è rendere sostenibile il pagamento del canone calmierato, mantenendo la specificità dell’Ers rispetto all’edilizia popolare. Completano la revisione l’aggiornamento del limite del patrimonio mobiliare a 41.249,60 euro, secondo le modalità di calcolo previste, e l’eliminazione del requisito aggiuntivo dell’attività lavorativa per i cittadini extra-UE titolari di permesso di soggiorno almeno biennale, in linea con la sentenza del Tribunale di Bologna del luglio 2025 e con le indicazioni della Regione Emilia-Romagna.

Uno dei passaggi più significativi della revisione, anche alla luce del dibattito nazionale, riguarda la conferma del punteggio per l’anzianità di residenza, fino a un massimo di 7.300 punti. Gli alloggi disciplinati dalla proposta del regolamento comunale appartengono infatti all’edilizia residenziale sociale, che resta fuori pertanto dall’ambito di applicazione della recente sentenza della Corte costituzionale, relativa alla legge della Regione Toscana, che è intervenuta sui punteggi premiali per la residenza nelle graduatorie dell’edilizia residenziale pubblica. Per questo l’Amministrazione ha scelto di mantenere il criterio, che valorizza la residenzialità come indicatore di radicamento nella comunità e di investimento futuro sul territorio e che concorrerà, insieme agli altri requisiti, a determinare la posizione in graduatoria.

Nel corso della seduta il capo Dipartimento Servizi di Comunità, Fabio Mazzotti, ha illustrato anche i dati sul patrimonio abitativo pubblico contenuti nella relazione di Acer.

Numeri che confermano un patrimonio in larga parte attivo: sono pochissimi gli alloggi esclusi dal circuito delle riassegnazioni, mentre quelli in fase di ripristino rientrano in disponibilità in circa quattro mesi.

Parere favorevole anche alla seconda proposta all’ordine del giorno, che rinnova dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029 l’accordo interistituzionale con cui i Comuni del Distretto di Rimini, insieme all’Ausl della Romagna, gestiscono in forma associata i servizi e gli interventi sociosanitari. Il modello, avviato nel 2014 per le aree anziani, disabilità e disagio psicosociale ed esteso dal 2020 ai servizi per i minori, viene confermato e aggiornato alla luce delle novità normative degli ultimi anni. Il Comitato di Distretto resta la sede di governo delle politiche, con il supporto tecnico dell’Ufficio di Piano. Il Comune di Rimini mantiene il ruolo di ente capofila per la gestione finanziaria e contabile delle risorse trasferite a livello distrettuale e per le funzioni autorizzatorie e di controllo in materia di accreditamento. Tra le direttrici per il prossimo triennio: il rafforzamento dei punti unici di accesso e della valutazione multidimensionale, lo sviluppo di progetti personalizzati costruiti attorno alla persona, la gestione coordinata delle risorse, l’omogeneità dei servizi in tutto il Distretto e un monitoraggio più attento non solo alla quantità, ma anche alla qualità e ai risultati degli interventi. L’accordo, allo stato, non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

Le due proposte di deliberazione approdano ora all’esame del Consiglio comunale.