Rimini: Gino Cecchettin ospite a Mare di Libri per un incontro sull'educazione affettiva

L’evento speciale delle 18:00, "La forza gentile di cambiare tutto"

Si apre oggila terza giornata di Mare di Libri con il secondo appuntamento degli speed date con gli editor. Alle 11.30, spazio al pensiero critico con il dibattito sul dissenso, protagonisti Stefano Laffi e Chiara Zamagna.

In contemporanea, per il programma OFF dedicato al pubblico adulto, un viaggio nella letteratura del Grande Nord con tre voci d'eccezione: Jenny Jägerfeld, Jean-Claude van Rijckeghem e Ellen Strömberg. Alle 11:30, Antonia Murgo ci accompagnerà tra le pagine di Ande Lande, edito da Bompiani. Riprenderemo alle 15.00 con l'autrice canadese Deborah Ellis, penna di titoli celebri come Sotto il burqua.

A seguire, un pomeriggio intenso di incontri delformat "Dentro al libro”con Ellen Strömberg, candidata al Premio Mare di Libri conE poi prenderemo New York, Daniele Mencarelli e Davide Morosinotto, che presenterà per la prima volta il suo nuovo romanzoIl leggendario tesoro di Hell Gate, edito da Mondadori.

L’evento speciale delle 18:00, realizzato con il contributo di Gruppo Hera, vedrà ospite Gino Cecchettinper l'incontro "La forza gentile di cambiare tutto": parleremo dell'importanza dell'educazione affettiva come arma di contrasto contro la violenza di genere.

La giornata si chiuderà alle 21:00 con lo spettacolo "Adolescenza: istruzioni per l’uso", un viaggio letterario e musicale con Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo, per festeggiare insieme il festival che quest’anno diventa maggiorenne. A seguire la festa finale in Piazza Cavour per concludere la XVIII edizione.