Rimini, il Consiglio comunale approva le modifiche alla tassa di soggiorno

Via libera anche all'ingresso di Alberto Pedrelli al posto di Luca Pasini, alla convenzione per la rete fognaria di via Baracchi e via Corpolò Fossatone e all'ordine del giorno sull'inchiesta Falchi

Dalle modifiche alla tassa di soggiorno all'avvicendamento tra i consiglieri, fino all'ordine del giorno sull'inchiesta Falchi. Sono alcuni dei provvedimenti approvati dal Consiglio comunale di Rimini nella seduta di martedì 3 novembre.

Con 19 voti favorevoli e 12 astensioni è stato aggiornato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Le modifiche recepiscono le novità normative e le più recenti sentenze, con l'obiettivo di rendere più semplice l'applicazione del tributo. Tra le novità figura un'estensione delle esenzioni per le persone con disabilità. Viene inoltre inserito esplicitamente tra le strutture soggette all'imposta il condhotel. L'assemblea ha approvato anche l'attribuzione del seggio di consigliere comunale ad Alberto Pedrelli, che subentra a Luca Pasini. La delibera ha ottenuto 20 voti favorevoli e quattro astensioni.

Via libera, con 20 voti favorevoli e nove astenuti, anche allo schema di convenzione tra i Comuni di Rimini e Santarcangelo, Atersir e il gestore Hera per finanziare e realizzare l'estensione della rete fognaria nera in via Baracchi e via Corpolò Fossatone. Approvato inoltre l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2027-2032. In questo caso i voti favorevoli sono stati 19, con un contrario e 11 astensioni.

Unanimità, infine, per l'ordine del giorno sull'inchiesta Falchi, dal titolo "Rimini si costituisce sulla legalità". Il documento è stato presentato dal consigliere del gruppo misto Luca De Sio e sottoscritto dai capigruppo consiliari.