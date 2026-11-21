Rimini, l’Anpi si riunisce in Congresso il 29 novembre: al centro il futuro dell’associazione

Al centro dei lavori il nuovo documento politico e il rinnovo degli organismi dirigenti. Ingresso libero e aperto alla cittadinanza

La sezione ANPI di Rimini ha ufficialmente convocato il proprio Congresso, che si terrà domenica 29 novembre 2026 a partire dalle ore 15.00, presso il Centro Sociale Autogestito Grotta Rossa (in via della Lontra, 40 a Rimini).

Si tratta di un appuntamento fondamentale per la vita associativa e democratica del territorio. Al centro dei lavori congressuali vi sarà la presentazione e il dibattito sul nuovo documento politico dell'ANPI, arricchito dalla discussione di mozioni e dagli interventi dei partecipanti. A seguire, l'assemblea procederà al rinnovo delle cariche sociali, con l'elezione del nuovo Comitato di sezione e del Presidente.

All'iniziativa prenderanno parte anche esponenti di primo piano della politica riminese, a testimonianza del ruolo centrale che l'associazione continua a svolgere nel tessuto civile e istituzionale della città.

"Il Congresso rappresenta il momento più alto della nostra democrazia interna e un passaggio cruciale per il futuro dell'associazione a Rimini" – dichiara Andrea Caputo, il Presidente della sezione Comunale – "In una fase storica complessa, rinnovare i nostri organismi dirigenti e discutere insieme il nuovo documento politico significa riaffermare con forza i valori della Costituzione e dell'antifascismo. Per questo invitiamo non solo tutti gli iscritti, ma l'intera cittadinanza a partecipare".

L'ingresso è libero e aperto a tutti gli iscritti, alla cittadinanza e agli organi di informazione.