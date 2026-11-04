Rimini, le uniformi storiche dei Carabinieri in mostra nelle vetrine del capoluogo e della provincia

Le divise dell’Arma in esposizione a Rimini, Riccione, Cattolica e Novafeltria per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, le vetrine di Rimini e di diversi centri della provincia si vestono dei colori e della storia dell’Arma dei Carabinieri. Un’iniziativa che unisce memoria, tradizione e vicinanza al territorio, trasformando alcune attività commerciali in suggestivi spazi espositivi dedicati alle uniformi storiche e di rappresentanza. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione di alcuni esercenti e all’attento coordinamento del personale del Comando Provinciale Carabinieri di Rimini, che ha curato l’allestimento delle divise, offrendo ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino alcuni degli elementi più rappresentativi della storia dell’Arma. Nel centro di Rimini e a Riccione è possibile ammirare la Grande Uniforme Speciale del ruolo Ufficiali, caratterizzata dalla tradizionale feluca con pennacchio. A Cattolica, invece, protagoniste delle vetrine sono le uniformi della Grande Uniforme Speciale da Carabiniere, impreziosite dalla celebre lucerna, dal pennacchio e dall'inconfondibile bandoliera. Un’esposizione particolarmente articolata è stata allestita anche a Novafeltria e Villa Verucchio, dove trovano spazio diverse tipologie di uniformi: da quella ordinaria a quella da Ordine Pubblico del personale maschile, passando per l’uniforme ordinaria del personale femminile, fino alla storica Grande Uniforme Speciale da Carabiniere. L’iniziativa sta suscitando interesse e curiosità tra i passanti, raccogliendo apprezzamento anche da parte delle autorità. Un’occasione per valorizzare il patrimonio storico e identitario dell’Arma, raccontandone l’evoluzione attraverso le uniformi che ne hanno contraddistinto le diverse epoche e funzioni. Un modo originale e coinvolgente per celebrare il 4 Novembre, rafforzando il legame tra i Carabinieri e la comunità. La presenza delle uniformi nelle vetrine cittadine diventa così un messaggio concreto di appartenenza, servizio e vicinanza ai cittadini, nel segno dei valori che da sempre caratterizzano le Forze Armate.