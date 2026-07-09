Rimini, l’ex Hotel delle Nazioni diventa palcoscenico della biodiversità con "Altissime voci"

A San Giuliano Mare una serata di scienza e musica per valorizzare il “monumento vivo” che ospita una preziosa colonia di uccelli

Domenica 12 luglio alle 18.45, davanti all’ex Hotel delle Nazioni di San Giuliano Mare, torna uno degli appuntamenti più attesi del Festival "Altissime voci".

L’area ospita una preziosa colonia di Rondoni pallidi, una delle specie che nidificano in città.

L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sul valore naturalistico dell’edificio abbandonato e sulla necessità di tutelare la colonia anche in vista di una futura ristrutturazione.

Durante la serata sarà inaugurato un nuovo pannello divulgativo dedicato alla presenza dei rondoni e alla biodiversità del luogo. Una serata di divulgazione e musica, con in sottofondo il volo ed il richiamo dei rondoni.

Ospite della parte scientifica sarà Nicola Bressi, naturalista e zoologo, che presenterà la conferenza “Animali in città: storie di ecologia e biodiversità urbana”.

Bressi, curatore al Museo di Storia Naturale di Trieste, si occupa del rapporto tra uomo e natura e della convivenza con le specie selvatiche.

La parte musicale sarà affidata a Carlo Maver, flautista e bandoneonista, con il suo progetto “Solemne”, tra tango, sonorità mediterranee e ricerca sul rapporto tra silenzio e musica.

L’ingresso è a offerta libera.