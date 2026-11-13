Secondo Foodinsider Rimini nella top 10 nazionale per qualità delle mense scolastiche

L'osservatorio indipendente sulla ristorazione scolastica promuove le mense della città

Non più solo cosa finisce nel piatto, ma l’intera filiera che c’è dietro: dal chilometro zero all’economia circolare, dal rispetto dell'ambiente alle sperimentazioni educative. È con questa lente nuova che l’11ª indagine condotta da Foodinsider, osservatorio indipendente sulla ristorazione scolastica, promuove le mense di Rimini, inserendole nella fascia "Molto buono" tra i primi dieci Comuni più virtuosi d'Italia. Rimini è inoltre l'unica città dell'Emilia-Romagna presente nella Top 10 nazionale insieme a Parma. L’analisi, riferita all'anno scolastico 2025/2026, ha passato al setaccio 64 servizi di ristorazione in 63 Comuni italiani (per circa 450mila pasti al giorno), applicando per la prima volta il metodo "Rating 2.0". Un sistema di valutazione che premia la qualità gastronomica, il legame con il territorio e la capacità di trasformare la refezione dal semplice "buon menù" a un vero motore di cambiamento del sistema alimentare.



"A rendere ancora più rilevante il risultato riminese sono i numeri di una macchina organizzativa imponente: il servizio comunale mette infatti in tavola circa 4.000 pasti ogni giorno, oltre 700.000 all'anno, coniugando grandi volumi con un'attenzione rigorosa al biologico, ai legumi, alla varietà dei cereali e alla filiera a chilometro zero, a partire dal pesce fresco dell'Adriatico. Tra le scelte più apprezzate e segnalate dallo stesso report per il menù riminese figura anche la valorizzazione delle insalate di verdure crude di stagione accompagnate dalla frutta secca, un abbinamento semplice ma ad altissimo valore nutrizionale ed educativo", evidenzia l'amministrazione comunale.