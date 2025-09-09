Rimini, paura in piazza Malatesta per una fuga di Gpl: evacuate le attività vicine e area interdetta

Un camion perde gas durante le operazioni di scarico

Rimini, paura in piazza Malatesta per una fuga di Gpl: area evacuata

Momenti di paura nel primo pomeriggio di martedì 9 settembre in piazza Malatesta, a Rimini, dove un camion ha iniziato a perdere Gpl mentre stava scaricando arredi per un nuovo locale in fase di apertura alle spalle del Teatro Galli.

L’allarme è scattato intorno alle 15. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno interdetto l’area e disposto l’evacuazione dei locali vicini per consentire le operazioni di messa in sicurezza. La piazza è stata recintata per evitare rischi ai passanti.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma la fuga consistente di gas ha generato attimi di forte apprensione in tutta la zona.