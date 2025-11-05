Rimini premiata a Ecomondo per il suo impegno nella salvaguardia del mare e delle acque del Mediterraneo

L’iniziativa è rivolta a organizzazioni che svolgono attività di coinvolgimento dei cittadini per la protezione del mare e delle acque del Mediterraneo

Un riconoscimento per la salvaguardia del mare. E’ quello che ha ricevuto ieri il Comune di Rimini a Ecomondo, nell’ambito della Eu Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030” , il progetto BlueMissionMed in collaborazione con la Commissione europea.

L’iniziativa, rivolta a organizzazioni che svolgono attività di coinvolgimento dei cittadini per la protezione del mare e delle acque del Mediterraneo, intende promuovere le azioni trasformative, l’impegno sociale e le buone pratiche che contribuiscono agli obiettivi della Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030”.

Il riconoscimento alla Città di Rimini, ritirato per l’amministrazione comunale dall’Assessora alla transizione ecologica Anna Montini, è stato conferito in qualità di partner della Missione e tra i membri fondatori della Coalizione delle Città, Regioni e Isole per il suo forte impegno verso la sostenibilità e l’innovazione. La premiazione ha dato il via alla sessione di lavoro che ha visto la partecipazione della Commissione Europea e la presentazione della BlueMissionMed Coordination and Support Action per il Mediterranean Lighthouse. L’incontro ha al centro la cooperazione e l’innovazione nel Mediterraneo, invitando tutti i partecipanti a contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi della Missione.