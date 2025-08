Rimini, rottura con Baldini. Anche il mercato è in stallo

Dopo il portiere Russo si attendono altri acquisti

Francesco Baldini non sarà l'allenatore del Rimini. Non per questioni economiche - c'era piena sintonia con la società su quel versante - ma per un altro motivo ostativo, che non sembra legato alla burocrazia derivante dal passaggio del Rimini dalla Sport Benefits alla Building Company. Il ds Nember dovrà quindi andare su un nome alternativo, ma il tempo stringe: domenica 10 agosto i biancorossi sono attesi a Pescara per il primo turno della Coppa Italia nazionale. Al momento non risulta percorribile la pista Gorgone. Sul fronte mercato, si registra l'inevitabile stallo, fatta eccezione per l'acquisto del portiere Russo dal Sassuolo. Alcuni nomi usciti su Radiomercato risultano improbabili, da Caporale a Frigerio, quest'ultimo ha un anno di contratto con il Lecco, ma anche una clausola di 300.000 euro, soprattutto sul giocatore, assistito da Vincenzo Raiola, c'è l'interesse di club di B. La nuova società vuole naturalmente fare bene, ma rimangono i paletti del salary cap, anche se senza sanzioni per il primo anno. Non sarà facile, anche per il ritardo accumulato.