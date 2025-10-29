Rimini saluta il Questore Abbate, nuovo incarico a Roma

Il Sindaco Sadegholvaad ha ricevuto la dott.ssa Abbate

Mercoledì mattina il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto nel proprio ufficio in Residenza Comunale il Questore della Provincia di Rimini, dott.ssa Olimpia Abbate, che dopo due anni di servizio a Rimini, lascia l'incarico per assumere una nuova prestigiosa responsabilità a Roma.

L'incontro è stata l'occasione per rivolgere alla dott.ssa Abbate un sentito saluto a nome di tutta la comunità riminese e per esprimere le più vive congratulazioni per il nuovo incarico. Il Sindaco ha voluto ringraziare il Questore per la preziosa e proficua collaborazione di questi anni e per il lavoro svolto al servizio della sicurezza e della legalità nel territorio provinciale.

Al termine dell'incontro, il Sindaco ha omaggiato la dott.ssa Abbate con la medaglia raffigurante il suo segno zodiacale e la Cappella dei Pianeti del Tempio Malatestiano, simbolo della città di Rimini. La dott.ssa Olimpia Abbate aveva assunto l'incarico di Questore della Provincia di Rimini il 13 novembre 2023.