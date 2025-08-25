Rimini, spiagge già operative dopo il temporale

In poche ore i bagnini hanno ripristinato gli stabilimenti. Vanni: “Qui in Romagna i problemi si risolvono subito, nessun disagio per i turisti

La spiaggia di Rimini è tornata già domenica a riempirsi di turisti, nonostante il cielo plumbeo. Ancora più gente in spiaggia oggi col beltempo. Il forte temporale dell'altra notte non ha dunque ostacolato la vita balneare, nonostante da tutta Italia siano arrivate chiamate agli operatori "Qui nel Riminese è stato un forte temporale che non ha causato grossi danni, qualche allagamento di qualche scantinato - spiega Mauro Vanni, presidente della Cooperativa Bagnini Rimini Sud all'Ansa - Su tutta la costa romagnola in pochissimo tempo i bagnini sono riusciti a ripristinare le spiagge ed essere operativi fin dalla mattina presto, quindi non ci sono stati disagi particolari per i turisti e ieri abbiamo lavorato dando tutti i servizi che normalmente la spiaggia romagnola offre ai propri clienti".

Un evento forte, 50 millimetri di acqua in soli 20 minuti caduti su Rimini, "però ha retto tutto molto bene e fin dalle prime ore della mattina siamo riusciti a ripristinare le attività normali del nostro turismo", sottolinea il balneare.

Adesso il messaggio importante da far passare ai turisti è che tutto è in funzione per scongiurare il rischio di disdette: "L'allarme è stato molto forte - prosegue Vanni - ci sono state diverse chiamate, però fin da subito la gente ha capito che qui siamo in Romagna e in Romagna i problemi li risolviamo subito".