Rimini, torna la Notte Nazionale del Liceo Classico al Giulio Cesare

Il 27 marzo ingresso gratuito dalle 18 alle 23.30 tra laboratori, attività e spettacoli degli studenti

Ritorna anche quest’anno a Rimini la Notte Nazionale del Liceo Classico. La XII edizione di questa manifestazione si terrà il 27 marzo, dalle ore 18.00 alle ore 23.30, nella sede del Liceo Classico Giulio Cesare, in via Brighenti n. 38.

L’ingresso è gratuito e la scuola aprirà le proprie porte a tutti, accogliendo bambini, ragazzi, genitori e chiunque sia interessato a scoprire il fascino di una scuola senza tempo.

Il tema scelto per questa edizione è “humanitas”: un ideale essenziale nella tradizione classica, ma importante da ricordare ancora oggi, che rappresenta l’amore per ogni uomo, a prescindere da etnia, sesso o livello sociale.

Durante questa serata speciale saranno tenuti dagli studenti, con l’aiuto dei docenti, vari laboratori, legati a lezioni e progetti svolti durante l’anno, che coinvolgeranno il pubblico e riveleranno le infinite sfaccettature di questa scuola.