Rimini, un incontro per i caregiver dei malati oncologici: focus su diritti e tutele

Martedì 10 novembre all'ospedale un appuntamento gratuito per orientarsi tra normative, servizi e sostegni. L'iniziativa è rivolta a familiari, volontari e operatori sanitari e sociali

Prendersi cura di una persona malata significa spesso affrontare anche pratiche, richieste e procedure burocratiche che possono diventare un ulteriore peso per chi assiste un familiare. Per aiutare i caregiver dei pazienti oncologici a orientarsi tra diritti, tutele e servizi disponibili, martedì 10 novembre l'ospedale di Rimini ospiterà un incontro formativo dedicato.

L'appuntamento si svolgerà dalle 14.45 alle 17.30 nell'Aula G del padiglione Ovidio, in via Ovidio 33, con ingresso da via Flaminia. Il percorso è organizzato dalla SSD Cure Palliative e Hospice Rimini, dall'UO Oncologia Rimini e dalla Direzione Attività Socio Sanitarie, in collaborazione con le associazioni provinciali che si occupano di pazienti oncologici.

L'incontro offrirà indicazioni pratiche per conoscere le tutele legali, comprendere le normative e individuare le opportunità di sostegno, con l'obiettivo di rendere più semplice l'accesso ai servizi. La formazione è rivolta ai caregiver, ai volontari e ai professionisti dell'ambito sociale e sanitario. Per volontari e familiari è possibile iscriversi rivolgendosi alle sedi delle associazioni aderenti. Per il personale dell'Ausl Romagna, tra cui assistenti sociali, medici, infermieri case manager e coordinatori infermieristici, l'iscrizione gratuita avviene attraverso il Portale del Dipendente WHR-TIME, utilizzando il codice 54362.

L'iniziativa si inserisce nel percorso "Prendersi cura di chi si prende cura", già realizzato tra settembre e ottobre in collaborazione con l'associazione Oltre la Ricerca ODV e rivolto ai familiari di persone affette da tumore al pancreas. Il progetto si è articolato in tre giornate di formazione e supporto psicologico ed educativo, nate da una richiesta delle famiglie seguite dalla Rete Oncologica e di Cure Palliative. Sono stati 18 i caregiver che hanno partecipato agli incontri, ricevendo informazioni sui percorsi di cura, sulla gestione dei sintomi e della nutrizione, sulla qualità della vita e sull'accompagnamento del malato.

"Un caregiver informato e supportato gestisce meglio la quotidianità della malattia e diventa partner attivo nella pianificazione delle cure", sottolinea Cristina Pittureri, direttrice di Cure Palliative e Hospice Rimini. Il nuovo appuntamento del 10 novembre amplia quindi il percorso, concentrandosi sugli strumenti concreti a disposizione di chi assiste una persona malata.