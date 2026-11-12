Manifesti strappati e deturpati Rimini, vandalizzati manifesti contro la violenza sulle donne

I manifesti affissi dall'associazione DireUomo Rimini, che denuncia gli atti di vandalismo

I manifesti dell'associazione DireUomo affissi a Rimini sono stati oggetto di vandalismo. Lo segnala la stessa associazione sui tifosi: "Un piccolo danno materiale, ma dal forte valore simbolico". I manifesti appartenevano alla campagna "Fermati prima. La rabbia non deve diventare violenza contro una donna", che nasce per "portare nelle strade della città un messaggio di prevenzione, invitando gli uomini a riconoscere comportamenti come gelosia, controllo, minacce e aggressività prima che possano trasformarsi in violenza". "Non sappiamo quali siano le ragioni di chi ha deciso di danneggiare quei manifesti e non vogliamo attribuire significati o intenzioni che non conosciamo. Sappiamo però che quei manifesti comunicavano qualcosa di importante: la violenza maschile contro le donne non è inevitabile, non è una questione privata e soprattutto può e deve essere prevenuta", scrive l'associazione, che lavora ogni giorno su questo terreno, attraverso percorsi e trattamenti rivolti agli uomini autori di violenza o potenzialmente autori di violenza di genere. "Un lavoro che parte dalla consapevolezza dei propri comportamenti, dall'assunzione di responsabilità e dalla possibilità concreta di cambiare.

Portare questi temi nello spazio pubblico significa contribuire a costruire una cultura diversa delle relazioni, nella quale il controllo non venga scambiato per amore, la gelosia non diventi una giustificazione e la rabbia non si trasformi in violenza", scrive l'associazione, che conclude: "Episodi come questo rafforzano la nostra convinzione che sia necessario continuare a parlarne, rendere visibile il problema e coinvolgere tutta la comunità. Un manifesto si può imbrattare, strappare o cancellare, ma non si cancella la necessità di fermare la violenza prima che accada. Continueremo a farlo, anche attraverso la presenza nelle strade della nostra città".