Rimini80: ultimi giorni per esplorare la città di Tondelli

La mostra all’ala nuova del Museo della Città chiude l’11 gennaio, offrendo un viaggio tra immaginari urbani, stili di vita e festival degli anni Ottanta

Ultimi giorni per visitare RIMINI80. Viaggio nell’immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli, la mostra curata da Fabio Bruschi allestita fino all’11 gennaio all’ala nuova del Museo della Città.





Un viaggio che volge al termine non prima di un’ultima tappa: venerdì 9 gennaio alle ore 17.30 Marco Bertozzi sarà protagonista della lecture Rimini 80 – Landscapes, un racconto intenso e personale sugli immaginari urbani della metropoli balneare, tra festival e stili di vita, nevicate colossali e alghe assassine, concorsi di architettura e architetture mitologiche. In una riflessione sul paesaggio che mixa saperi diversi, la Rimini degli anni Ottanta emerge, più di qualsiasi altra città, da quelle porose frontiere tra percezione e desiderio, oggettivo e soggettivo. Un paesaggio inquieto che può ancora suggerire visioni inattese e impreviste linee di fuga.

Marco Bertozzi è professore ordinario di Cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali all'Università Iuav di Venezia. Si laurea in architettura a Firenze, con una tesi dal titolo Lo scenario della vacanza nella metropoli balneare romagnola, e realizza, tra gli altri film dedicati a Rimini come Dalla testa ai piedi (sul Ceis, 1999), Rimini Lampedusa Italia (2004, sulla comunità di pescatori lampedusani), Cinema grattacielo (2017, sul grattacielo di Rimini). Curatore di mostre d’arte cinematografica, in Italia e all’estero, ha fatto parte dell’equipe che ha progettato il Fellini Museum e condotto programmi per Rai Storia. Ultimi libri: Documentario come arte (Marsilio, 2018), L’Italia di Fellini. Immagini, paesaggi, forme di vita (Marsilio, 2021), Immaginari incarnati. Appropriazioni culturali, cinema, arti dal vivo (Quodlibet, 2024, con Daniela Sacco). Dal 2023 co-dirige UnArchive Found Footage Fest a Roma, il Festival internazionale dedicato al riuso creativo delle immagini d'archivio. Nel 2022 riceve il Premio del Ministro della Cultura per la critica d'arte assegnato dall’Accademia dei Lincei, dove, da novembre 2025, è professore distaccato al Centro Linceo Interdisciplinare "Beniamino Segre", con un progetto di ricerca sul paesaggio nel cinema italiano.