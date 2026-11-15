Rimini solidale Rockisland per il cuore, raccolti 3.630 euro per la Cardiologia dell'Infermi di Rimini

Il ricavato della serata promosso da Ascor, insieme a Il Cuore di Luca Petitti e al Centro per i diritti del malato Natale Bolognesi, sarà destinato all'ospedale rimines

Conclusi i conteggi, Ascor comunica che “Rockisland per il cuore 2026”, la serata promossa insieme a “Il Cuore di Luca Petitti” e “Centro per i diritti del malato Natale Bolognesi”, concorrerà alla raccolta fondi per la Cardiologia dell'ospedale Infermid i Rimini con la cifra di 3630 euro. Oltre a Peo Pivi, il titolare del prestigioso locale che ha destinato alla sottoscrizione l'intero utile della serata, Ascor ringrazia “Petroltecnica”, “Igea Carni”, “Mapesca” di Cesenatico, “Tenuta del Monsignore di San Giovanni in Marignano”, che con donazioni o sconti hanno contribuito al successo dell'iniziativa.