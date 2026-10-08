Rofelle e Montebotolino, una giornata tra storia, arte e memoria

Sabato 10 ottobre una giornata dedicata alla storia di Rofelle e Montebotolino, tra studi, cortei storici, archeologia, arte contemporanea e racconti del territorio

Sarà una giornata interamente dedicata alla storia, alla memoria e all’arte quella in programma sabato 10 ottobre 2026, tra Rofelle e Montebotolino. Un appuntamento pensato per riscoprire e raccontare un territorio ricco di testimonianze, storie e suggestioni, attraverso un percorso che unirà ricerca storica, archeologia, tradizione e linguaggi contemporanei. La giornata prenderà il via alle 9.30 con il Convegno di studi storici dedicato a Rofelle, ai ritrovamenti archeologici e alle testimonianze medievali. Numerosi gli interventi affidati a illustri storici e ricercatori, sotto la supervisione della Società di Studi per il Montefeltro, che accompagnerà l’incontro offrendo un importante contributo scientifico alla conoscenza del territorio e del suo passato. Al termine del convegno sarà il momento di immergersi nella storia attraverso il Corteo Storico dei castelli di Rofelle e Montebotolino, una rievocazione capace di riportare idealmente il pubblico in un tempo lontano, tra personaggi, atmosfere e vicende legate ai due antichi borghi. A seguire è previsto un buffet all’Erbhosteria, occasione conviviale per condividere quanto vissuto nella prima parte della giornata e prepararsi alla seconda fase del programma. Nel pomeriggio il percorso cambierà linguaggio, senza però perdere il filo conduttore della memoria. Protagonista sarà il Giardino Narrante dell’artista Claudio Ballestracci, dove l’arte dialogherà con il paesaggio e con le storie del luogo. Ad accompagnare la visita saranno anche audio di racconti dedicati a Montebotolino, in un’esperienza immersiva che permetterà di ascoltare la voce e la memoria del paese attraverso un originale intreccio tra arte, suono e territorio. Il viaggio proseguirà con la visita alle stanze dei Cippi, ulteriore tappa di un itinerario che invita a conoscere e custodire le tracce lasciate dalla storia. La giornata si concluderà con il trasferimento a Montebotolino, borgo suggestivo e sospeso nel paesaggio, definito poeticamente “il paese delle case volanti, istoriato dal vento”. Un luogo che diventa così il punto d’arrivo di un percorso dedicato alla scoperta di un patrimonio fatto non soltanto di pietre e documenti, ma anche di racconti, immagini, persone e memoria. Una giornata, dunque, che mette insieme studiosi e comunità, ricerca e divulgazione, storia e arte contemporanea, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere Rofelle e Montebotolino attraverso prospettive diverse ma complementari: il passato studiato, il passato raccontato e il passato ancora capace di parlare al presente.