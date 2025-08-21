Rotary Club Riccione Perla Verde: una serata di amicizia e solidarietà

Oltre 70 soci e socie insieme per una serata di amicizia e solidarietà in riva al mare

Oltre 70 soci e socie del Rotary Club Riccione Perla Verde hanno partecipato a una serata conviviale in riva al mare, all’insegna dell’amicizia e dello spirito rotariano.

L’incontro ha offerto l’occasione per rafforzare i legami tra i membri del club e si è arricchito di una pesca di beneficenza a sostegno dei service promossi dal Rotary.

“Grazie a tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo – commentano gli organizzatori – la forza del Rotary sta nella condivisione di valori, impegno e amicizia”.