Ruba uno smartphone in spiaggia, inseguito e fermato reagisce con la forza. Arrestato a Torre Pedrera

L'uomo arrestato aveva sfilato lo smartphone dalla tasca di uno zaino

Ieri sera (lunedì 24 agosto), intorno alle 19, la Polizia ha arrestato un uomo di nazionalità magrebina a Torre Pedrera, per l'ipotesi di reato di rapina. Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti sul posto, a seguito di chiamata al 112, l'uomo aveva portato via uno smartphone da uno zaino appoggiato su un tavolino in spiaggia, ma il proprietario si è accorto immediatamente del furto ed è partito alla ricerca del responsabile, assieme al titolare dello stabilimento balneare. Una volta individuato, hanno cercato di fermarlo, trovando l'aiuto di altri passanti, mentre l'uomo nordafricano cercava di guadagnarsi la fuga con forza. Tentativi però vanificati dall'arrivo della Polizia. Lo smartphone era stato nascosto all'interno di un asciugamano, che, nella concitazione, l'arrestato ha fatto cadere a terra. La refurtiva è stata restituita al proprietario, mentre a carico del fermato anche numerosi precedenti di Polizia per reati contro la persona e furti. Ora, per quanto accaduto ieri a Torre Pedrera, dovrà rispondere di rapina.