Rubicone Fossa Marathon: domenica 30 agosto a Rontagnano tra MTB, Gravel e camminata

Una giornata dedicata alle due ruote e alla natura con quattro percorsi, una camminata e il tradizionale ristoro finale a base di specialità locali

Domenica 30 agosto Rontagnano (frazione di Sogliano al Rubicone) sarà protagonista di una giornata all’insegna dello sport, della natura e della convivialità. La società ciclistica ASD Valmarancing organizza infatti la “Rubicone Fossa Marathon”, manifestazione dedicata agli appassionati di Mountain Bike e Gravel, con la possibilità di scegliere tra diversi tracciati adatti a differenti livelli di preparazione. Per gli amanti della Mountain Bike sono previsti tre percorsi. Il tracciato Lungo misura 40 chilometri e presenta un dislivello di 1.340 metri, con tre ristori distribuiti lungo il percorso. Il Medio, lungo 32 chilometri, affronta un dislivello di 1.070 metri e prevede anch’esso tre ristori. Per chi preferisce un percorso più breve è disponibile il Corto, di 23 chilometri e 760 metri di dislivello, con due ristori lungo il tracciato. Non mancherà una proposta dedicata agli appassionati di Gravel: un percorso di 42 chilometri con 1.200 metri di dislivello e un ristoro lungo il tragitto. La manifestazione è pensata anche per chi vuole vivere la giornata in modo più tranquillo, immerso nella natura. È infatti prevista una camminata di 10 chilometri, accompagnata da Giulia, aperta a chi desidera trascorrere qualche ora all’aria aperta senza salire in sella. A conclusione della manifestazione, tutti i partecipanti potranno ritrovarsi per il ristoro finale, pensato per recuperare le energie e condividere un momento di festa. In tavola ci saranno polenta e fossa, piadina con prosciutto e bevande. Le iscrizioni saranno effettuate presso il campo sportivo e calcetto di Rontagnano, con le partenze previste dalle ore 8 alle 9. La giornata prevede anche un momento dedicato alle premiazioni: saranno premiate le prime tre squadre più numerose. Inoltre, sono previste 10 estrazioni di premi individuali a sorteggio, offrendo così ai partecipanti ulteriori possibilità di portare a casa un riconoscimento. La “Rubicone Fossa Marathon” si prepara quindi a essere una domenica dedicata allo sport, alla scoperta del territorio e alla compagnia, con percorsi per MTB e Gravel, una camminata e un finale all’insegna dei sapori della tradizione romagnola.