San Clemente, completati i lavori su via Coriano e via Serra: più sicurezza e nuove asfaltature

Interventi strategici sulle principali arterie della città: lavori completati, asfaltatura finale prevista per la prossima primavera

Su via Coriano e via Serra, l’Amministrazione comunale ha da poco completato una prima serie di opere stradali concernenti le nuove asfaltature, la posa del tappetino in bitume sulla superficie, il consolidamento dei due tracciati e la messa in sicurezza di entrambe le direttrici. Lavori già previsti e finanziati nel programma degli interventi da attuare, con priorità, sulle principali arterie di collegamento del territorio.

“Nello specifico, per quel che concerne via Coriano - dice la Sindaca Mirna Cecchini - abbiamo portato a termine tutte le opere giudicate non più rinviabili: dal rifacimento della carreggiata, ivi compresa la palificazione della scarpata lato Montefiore Conca, alla sostituzione e al totale ripristino, in accordo con Hera, della rete acquedottistica, ormai obsoleta e non più idonea al servizio idrico, per una lunghezza di oltre 1 chilometro e mezzo. A seguire, e comunque nel medio termine, occorrerà ridefinire i tempi dell’asfaltatura degli ultimi 400 metri di via Coriano, in prossimità dell’incrocio con via Cavour, una volta acquisiti i risultati delle indagini geologiche promosse per determinare meglio lo status del sottofondo stradale”.

“Su via Coriano la sostituzione della condotta - aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici, Christian D’Andrea - ha comportato un allungamento dei giorni di lavorazione di quasi 5 mesi. E questo ha inciso non poco sulla sua piena transitabilità. Contiamo di poter finalizzare l’asfaltatura mancante all’inizio della prossima primavera, a chiusura dei sondaggi tecnici e quando dagli accertamenti eseguiti avremo le indicazioni necessarie a procedere senza ulteriori ritardi”.