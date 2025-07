San Giovanni in Marignano rinnova il cuore del borgo: al via i lavori in centro storico

Via Vittorio Veneto, piazza Silvagni e via XX Settembre protagoniste del progetto da 274.000 euro cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna

Si avvicina l’inizio dei lavori che coinvolgeranno via Vittorio Veneto, piazza Silvagni e via XX Settembre. Nella serata di martedì 15 luglio l’amministrazione comunale ha incontrato i cittadini, le associazioni di categoria, commercianti e ristoratori, per illustrare il percorso di attuazione del progetto di riqualificazione dell’area mercatale del centro storico, un incontro molto partecipato e propositivo che segna un’ulteriore tappa di un dialogo costruttivo avviato i mesi scorsi.

Il Comune di San Giovanni in Marignano si è aggiudicato un importante finanziamento regionale dedicato allo “Sviluppo dell’economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi", ottenendo un contributo pari al 70% dell’importo complessivo dei lavori per un totale 274.000 mila euro (192.000 da risorse regionali e 82.000 da fondi comunali).

L’intervento prevede la sistemazione e l’adeguamento tecnico dell’area mercatale di via Vittorio Veneto e, più precisamente, la sostituzione della ghiaia nelle aree dedicate alla sosta, con materiali drenanti più idonei e funzionali a quel tipo di utilizzo, nonché la realizzazione di una nuova linea di servizi con rete di cablaggio. A supporto delle attività che si svolgono in quell’area saranno infatti posizionate colonnine, a scomparsa e non, per servire in maniera più adeguata ed efficiente l’operatività delle attività di mercato, mercatino ed esposizioni sia periodiche che in occasione degli eventi.

Oltre a via Vittorio Veneto gli interventi interesseranno anche piazza Silvagni, via XX Settembre e Largo della Libertà.

Il progetto inoltre coinvolge piazza Silvagni e via XX Settembre anche per azioni dedicate alla riqualificazione dell’arredo urbano.

In particolare in piazza Silvagni è prevista la sostituzione di tutte le fioriere esistenti ed il posizionamento di nuove panchine, per rendere più accogliente e fruibile il cuore del centro storico. L’intervento, infatti, ha l’obiettivo di una miglior organizzazione degli spazi, armonizzando le aree dedicate alla sosta delle auto con quelle riservate ai pedoni e alla socialità. Si tratta di arredi mobili, versatili per le diverse occasioni di utilizzo della piazza, con colori che richiamano quelli tipici del borgo e materiali che ben si inseriscono in contesti dalle caratteristiche storico-architettoniche come quelle di San Giovanni.

Le piantumazioni saranno scelte in modo da mitigare le isole di calore rendendo lo spazio più vivibile in ogni periodo dell’anno.

“Con questo progetto l’amministrazione comunale intende rafforzare l’attrattività e la vivibilità del centro storico - commentano la sindaca Michela Bertuccioli e l’assessore allo sviluppo economico Nicola Gabellini - e al tempo stesso potenziare la funzionalità dell’area mercatale per gli operatori che vi lavorano, dando così una risposta sia funzionale che estetica e promuovendo una visione integrata tra rigenerazione urbana, sviluppo economico e qualità degli spazi pubblici. In questi mesi di confronto abbiamo ascoltato e recepito le istanze dei cittadini e degli operatori economici, un dialogo aperto e costruttivo che proseguirà lungo tutto l’iter del progetto, la cui conclusione è prevista entro dicembre 2026. L’incontro di ieri sera ha confermato una visione condivisa di un borgo da valorizzare e proteggere, per permettere a cittadini e turisti di viverlo pienamente in tutta la sua bellezza e in modalità slow, apprezzandone appieno l’atmosfera e le caratteristiche che lo rendono unico in ogni momento della giornata”.

Con la variazione di bilancio approvata a fine aprile, a questi importi sono stati aggiunti 20.000 euro da destinare alla realizzazione di bacheche informative da collocare in diversi punti del borgo, da destinare sia alle informazioni turistiche che alle comunicazioni utili ai cittadini.