Gli auguri del sindaco San Giuliano Mare la sua casa, gestiva una lavanderia: Rimini in festa per i 100 anni di nonna Carla

Carla Ferretti raggiunge l'importante traguardo: arrivò a Rimini nel 1961

Ieri (Domenica 8 novembre) il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha preso parte al pranzo organizzato in un ristorante di San Giuliano Mare per Carla Ferretti, che il giorno prima, il 7 novembre, ha compiuto cento anni. Il primo cittadino ha portato i saluti dell'amministrazione comunale e i suoi auguri personali, insieme a un omaggio floreale consegnato alla festeggiata. Nata a Fabriano, nelle Marche il 7 novembre del 1926, tredicesima di quattordici figli, Carla Ferretti è arrivata a Rimini nel 1961, quando il marito fu trasferito per lavoro. Dal 1962 vive a San Giuliano Mare, il quartiere che è diventato la sua casa e dove per anni ha gestito una lavanderia insieme alla cognata. Oggi la signora Ferretti ha due figli, un nipote e due pronipoti, e vive con la figlia. Da dodici anni convive con la malattia di Alzheimer. "Nonostante la sua condizione riteniamo comunque doveroso festeggiare questo giorno anche per il grande riferimento che è stata per tutta la famiglia", ha spiegato la figlia.