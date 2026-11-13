Il corso San Leo, Maiolo e Montecopiolo: i dipendenti comunali a lezione di intelligenza artificiale

L'iniziativa voluta fortemente dal sindaco di San Leo Bindi

Quattordici ore di formazione in presenza a Pietracuta: è il corso sull'intelligenza artificiale, organizzato dal Comune di San Leo, fortemente voluto dal sindaco Bindi, che ha riunito i dipendenti leontini, i colleghi di Maiolo e Montecopiolo. È lo stesso primo cittadino a raccontare l'iniziativa: "Nei piccoli Comuni, a garantire ogni giorno il funzionamento dell’ente sono spesso pochissime persone. Gli stessi dipendenti seguono procedimenti complessi, tengono insieme scadenze e obblighi di legge e assicurano servizi ai cittadini. Servono competenze in materie diverse, anche quando l’organico è di poche unità. Da questa esigenza è nato il corso sull’intelligenza artificiale. Ciascun partecipante ha lavorato con un computer portatile e ha potuto sperimentare direttamente gli strumenti. Il lavoro in aula ha permesso ai colleghi dei tre enti di confrontarsi sulle esigenze dei propri uffici e sulle possibilità di usare l’intelligenza artificiale per orientarsi tra norme, documenti e informazioni e per organizzare le diverse fasi di un procedimento. Il personale mantiene però il compito di verificare le informazioni e di valutare come applicarle al singolo caso".

"Per i tre Comuni, investire in queste competenze significa usare meglio le risorse disponibili e alzare la qualità dei servizi. Con il supporto dell’intelligenza artificiale, anche uffici con poche persone possono gestire meglio i procedimenti più impegnativi e dare risposte più tempestive. L’obiettivo è che anche chi vive in un piccolo Comune possa contare su servizi della stessa qualità di quelli offerti dai Comuni più grandi. Continueremo a lavorare perché ogni passo avanti nell’efficienza dei nostri Comuni diventi un passo avanti nella qualità dei servizi per chi ci vive", chiosa il sindaco.