San Leo si trasforma nella Città dei Bambini: giochi, magie e scienza per tutti

Esperimenti, danza, natura e giochi nel cuore del centro storico

Domenica 29 giugno 2025, dalle 15.30 alle 21.00, il centro storico di San Leo si riempie di colori, suoni e sorrisi: torna La Città dei Bambini, la grande festa dell’estate dedicata a bambini, ragazzi e famiglie!

Per la sua 9ª edizione, la manifestazione propone un ricco programma di attività pensate per far divertire tutti, senza limiti d’età.

Tra le novità di quest’anno:

* la coinvolgente Marching Band Banda Giovanile Città di Rimini

* lo spettacolo scientifico ScienzaZionale con esperimenti sorprendenti a cura di Finalmente Scienza

* le magie e le risate del divertentissimo Mago Pastrocchio

* la performance di danza “Pinocchio – Un’anima nata dal legno” della scuola Dance Harmony ASD

* la Mini Escape Room di Fra Le Nuvole

Tante le attività creative e culturali con la partecipazione di: CRAS Rimini, GEV, Komorebi APS Rimini, UNICEF, Centro per le Famiglie Valmarecchia e Volontarimini. Tanti i laboratori per mettersi all’opera con:

* “Cianotipia”, per stampare con la luce

* “Mani di Argilla”, per creare con le mani

* i laboratori naturalistici del CRAS, ispirati agli animali e all’ambiente

Immancabili gli amici che animeranno il paese in modo creativo e coinvolgente: LAB.OTTEGA di Nena, Avista, Soccorso Alpino Emilia-Romagna, DJ Leo, A.D. Circolo Scacchi Montefeltro, Azienda Agricola Podere Santa Pazienza, Museo Sulphur, Giga Boom, Fulmino Edizioni, Gibo con il suo organetto di Barberia, Accademia Musicale Artefonia, DLf Rimini… e molti altri!

Alle 20.00, gran finale musicale con il concerto degli alunni della scuola primaria di Pietracuta dell’I.C. Battelli di Novafeltria, accompagnati da due ospiti speciali. Un momento profondo per comprendere il ruolo significativo della musica nella vita di ciascuno di noi.

La manifestazione è gratuita ed è organizzata da San Leo 2000 Srl in collaborazione con il Comune di San Leo, Associazione Genitori San Leo, Pro Loco San Leo, Circolo ACLI San Leo e Parrocchia Santa Maria Assunta San Leo.