Rinaldis risponde all'animatore di TikTok: "Il contratto dell'albergatore è regolarissimo"

L'intervento della Presidente di Federalberghi: "Verità sta nel mezzo. I contenuti del contratto li avranno pattuiti prima"

"Alla luce del video pubblicato su TikTok da Gilberto Contadin, neolaureato che cinque giorni fa ha lasciato il lavoro di animatore in un hotel di Rimini, al primo giorno di attività raccontando di una paga da 650 euro al mese e come alloggio un posto con le pareti ammuffite sono andata personalmente dall'albergatore. Sono voluta andare per capire cosa stesse succedendo, conoscendo comunque la struttura che è una bellissima struttura, non è fatiscente e ha prezzi regolari. I proprietari, come hanno sempre fatto, hanno un contratto con una agenzia: hanno demandato a un'agenzia il rapporto sull'animazione e pagano un pacchetto da oltre 30.000 euro per avere tre-quattro animatori con un eventuale rinforzo per i tre mesi estivi".

Così, la presidente degli albergatori di Rimini, Patrizia Rinaldis, commenta all'Ansa la vicenda divenuta virale online.

Probabilmente, osserva, "la verità sta nel mezzo. Questo albergatore ha un contratto di agenzia regolarissimo e i contenuti li avranno pattuiti prima. Nel mondo e non solo del turismo ci sono mancanze verso i lavoratori molto gravi e non voglio attaccarmi alla difesa della categoria ma questo ragazzo, di fatto, è arrivato non ha neppure iniziato a lavorare. Chi fa l'animatore lo fa anche per divertimento, capisco la fuga dei cervelli, ma quella degli animatori...".

Comunque, conclude Rinaldis, "non si mette alla berlina un albergatore, una località, un territorio".