San Marino, altra sconfitta: punti salvezza preziosi per la Comacchiese che colpisce 4 pali (1-0)

Decide Succi, che ribadisce in rete un tiro di Diallo respinto dal montante

Comacchiese - San Marino 1-0

COMACCHIESE: Lusa, Succi, Ferri, Gadda, Temporin, Monaco, Centonze, Diallo, Sylla, Derjai (37' st Gordini), Fogli (30' st Elshazly). A disp.: Ferretti, Felloni, Stefani, Teleku, Vitali, Mascanzoni, Farinelli. All.: Nordi.

SAN MARINO: Munari, Tesse (42' st Mhilli), Cuomo, Pina Nunes, Bracelli, Mechetti, Agogo, Miletta, Stirpe (27' st Macchitella), Memoli (24' st Ottaviani), Diallo (24' st Cestra). A disp.: Mastrogiacomo, Gentili, Di Martino, Lombardi,La Monica. All.: Forchino.

ARBITRO: Krolikowski di Modena.

RETI: 29' st Succi.

AMMONITI: Cuomo, Succi, Bracelli.

ESPULSI: Gadda e Mechetti (a fine partita)

COMACCHIO Il San Marino resiste alla pimpante Comacchiese per quasi 75 minuti, poi alza bandiera bianca: per i Titani è la terza sconfitta consecutiva e la quarta partita di fila senza segnare. Primo tempo avaro di emozioni: al 13' Fogli su calcio d'angolo ci prova di testa, senza inquadrare il bersaglio e sempre su angolo ci prova Agogo, ma il tiro è respinto da un difensore. A fine tempo palo della Comacchiese, ma è più un gol sbagliato: il n.6 di casa, sempre sugli sviluppi di un angolo, colpisce il montante da due passi. Nella ripresa la squadra di casa inizia a macinare gioco (e angoli): Succi si rende pericoloso di testa, poi al 65' Sylla si libera sulla destra e crossa rasoterra, spaccata di Fogli e clamoroso palo interno. Al 74' azione prolungata della squadra di casa e cross di Centonze, Fogli prende l'ascensore e di testa rimette la palla al centro, Diallo colpisce il palo e Succi è il più lesto di tutti a ribadire in rete. Nel finale Gadda cerca la porta direttamente dalla bandierina: il primo tentativo trova l'ottimo riflesso di Munari, il secondo tiro beffa il portiere, ma la palla è respinta dal palo per la quarta volta. Al fischio finale parapiglia con doppio rosso per Gadda e Mechetti.