Calcio Eccellenza girone B San Marino, ancora una sconfitta: sorride il Massa Lombarda trascinato da Malo (1-3)

I Titani con 14 giocatori a distinta trovano il momentaneo 1-1 con Traini, al primo sigillo stagionale

San Marino - Massa Lombarda 1-3

SAN MARINO: Munari, Miletta, Diallo, Di Martino (18' st Papa), Tesse, Cuomo, Cestra (26' st Mhlli), Lombardi, Traini, Stirpe, Agogo. A disp.: Mastrogiacomo. All.: Lasagni.

MASSA LOMBARDA: Baldassarri, Massueme, Merciari, Chelli (29' st Xhediku), Malo (34' st Badiali), Poggesi, Golfarelli (22' st Donatini), Pasi, Vinci (10' st Dall'Osso), Faccani (40' pt Eleonori), Pirazzoli. A disp.: Billi, Di Pasquazio. All.: Mosconi.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

RETI: 3' pt Chelli, 30' pt Traini, 31' pt Malo, 20' st Malo.

AMMONITI: Lombardi, Miletta.

CATTOLICA Il San Marino scende in campo nonostante lo stato di liquidazione deciso dal Tribunale sammarinese, ma al Massa Lombarda bastano tre minuti per sbloccare la partita. Quattordici giocatori a distinta per i Titani, che ritrovano Traini dopo la squalifica e si schierano con il 4-2-3-1, con Stirpe nel ruolo di trequartista. Mancano però le due colonne difensive Bracelli e Mechetti. Il Massa ha tre ex sammarinesi: Malo, Golfarelli ed Eleonori, che parte dalla panchina. Anche i ravennati si schierano con il 4-2-3-1, con Malo alle spalle del terminale offensivo Vinci. Sugli sviluppi del primo corner della gara, bianconeri ospiti in vantaggio: la palla arriva a destra a Pirazzoli che crossa, Munari va a vuoto e Chelli appoggia nella porta sguarnita. Al 9' è Malo ad addomesticare un pallone e a pennellare di destro sul secondo palo, Vinci di testa alza la mira. Al 18' ancora Massa Lombarda in difficoltà sulla destra, Golfarelli crossa in area per Vinci, colpo di testa che Munari è bravo ad alzare la palla sopra la traversa. Un minuto dopo Malo calcia una punizione che è un corner corto, il tiro è insidioso e Munari evita il 2-0. Il Massa sfiora dunque più volte il raddoppio, ma i Titani rimangono in partita e trovano il pari al primo affondo al 30': cross di Miletta, Baldassarri esce a vuoto e Traini lo anticipa di testa, firmando il suo primo gol con la maglia del San Marino. Il pareggio dura 60 giri di lancette: Golfarelli pennella l'ennesimo cross da destra, Malo stoppa con eleganza e di destro vanifica il possibile intervento di Munari. Al 41' il Massa con poca cattiveria manca una buona occasione per il tris: il passaggio di Vinci in area per Pirazzoli è troppo corto, Munari fa sua la sfera in uscita bassa. A inizio ripresa il San Marino prova a spingere con Agogo ed è proprio l'esterno destro al 48' a trovare l'acrobazia sugli sviluppi di un angolo, Traini corregge in rete, ma è in posizione di fuorigioco. Al 59' Diallo affonda sulla sinistra, il tiro cross crea qualche problema a Baldassarri che respinge con affanno. I Titani giocano con orgoglio, ma al 65' cala il sipario sulla partita: Pirazzoli da sinistra serve al centro Malo, che salta un avversario entrando in area, sinistro rasoterra imprendibile per Munari. Al 72' il subentrato Dall'Osso semina lo scompiglio, ma la difesa all'ultimo riesce a salvarsi. Munari è poi bravo in un paio di occasioni a sventare il possibile poker avversario. Il Massa Lombarda conquista tre punti per i playoff, il San Marino rimane mestamente a -11, ma ancora una volta lascia il campo con una prestazione più che dignitosa.