San Marino, Colombini rileva il 70% di Snaidero e punta a 320 milioni di ricavi

Il marchio Snaidero sarà mantenuto. Colombini: "Vogliamo valorizzare le maestranze e rafforzare lo stabilimento di Majano"

Colombini Group di San Marino, una delle azienda leader nel settore dell'arredamento, ha acquisito il 70% delle quote della Snaidero di Majano. Fondata nel 1965 a San Marino, Colombini oggi conta cinque brand (Colombini Casa, Febal, Bontempi, Colombinigroup Contract e Colombini Office) e genera ricavi per quasi 300 milioni di euro. Alla guida di Colombini c'è ancora la famiglia che l'ha fondata: Emanuel Colombini, nipote del fondatore Ivo, che detiene il 100% tramite la holding E-Bridge. Con il consolidamento di Snaidero (il brand sarà mantenuto), il fatturato di Colombini dovrebbe raggiungere quota 320 milioni di euro. Gli addetti sono circa 1000, a cui si aggiungono i 220 di Snaidero e i 20 della filiale in Inghilterra. L’acquisizione consentirà a Colombini Group di rafforzare la propria presenza sui mercati esteri, dove Snaidero è un gruppo riconosciuto e apprezzato, con una reputazione consolidata nel design, nella qualità produttiva e nella cultura italiana della cucina.“Questa operazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Colombini Group e nella nostra visione di lungo periodo: costruire un polo italiano dell’arredamento a matrice industriale fondato su brand forti, competenze produttive e capacità di presidiare segmenti di mercato complementari. Snaidero è un marchio storico, riconosciuto in Italia e all’estero, con un patrimonio di prodotto, design e competenze che intendiamo valorizzare. Come Gruppo Colombini parte della nostra mission è volta a preservare la storia del Design e diffonderne la cultura, per questo motivo il nostro obiettivo è far crescere i brand nel rispetto delle loro identità, del proprio territorio e delle persone che ne rappresentano il valore”, le parole di Emanuel Colombini, nuovo presidente del Cda di Snaidero.