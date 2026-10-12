San Marino, perde il controllo dell'auto e investe due giovani: ricoverati in gravi condizioni

I fatti avvenuti sabato scorso a Fiorina

Due bolognesi di 33 e 32 anni, quest'ultimo residente a Santarcangelo, sono ricoverati in ospedale al Bufalini di Cesena, in prognosi riservata, dopo un incidente avvenuto il pomeriggio di sabato (10 ottobre) a Fiorina, frazione del Castello di Domagnano, nella Repubblica di San Marino. Come riporta la tv di stato sammarinese, i due giovani sono stati travolti sul marciapiede da una Bmw guidata da un 32enne italiano, residente a Verucchio, all'altezza di via V Febbraio, intorno alle 15. L'automobilista avrebbe perso il controllo dell'auto, uscendo da una rotonda, investendo i due pedoni. Sui fatti sono in corso gli accertamenti della Polizia Civile sammarinese ed è intervenuto il Congresso di Stato di San Marino: "Le istituzioni seguono con apprensione le condizioni dei ragazzi e ringraziano le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, gli organizzatori e i volontari per il lavoro svolto nella gestione della sicurezza della manifestazione (il Rallylegend, ndr: i due giovani, da una prima ricostruzione, stavano camminando in direzione dell'evento).