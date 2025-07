San Marino scatenato sul mercato, Deoma: "Potevo andare in C, ma per me esiste solo Montanari"

Già sette nuovi acquisti: Coletta, Gasperoni, Ale, Merlonghi, D'Antona, Lecchi e Scaglione

di Riccardo Giannini

Il presidente Montanari lo aveva anticipato, con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: "vogliamo fare un campionato di altissimo vertice". E il direttore sportivo del San Marino, Daniele Deoma, si sta muovendo con abilità sul mercato, con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’allenatore una rosa competitiva e ricca di alternative. Anche più di quello che era stato messo in preventivo: in attacco infatti arriveranno due centravanti che possano garantire un buon numero di gol. È lo stesso direttore sportivo a confermarlo, sottolineando la volontà di chiudere a breve almeno uno dei due colpi. Deoma ci aveva provato anche con uno dei migliori centravanti della D, Matteo Panattoni, classe 2002, che però giocherà in C, al Livorno. Ma anche senza Panattoni sarà un San Marino forte e ambizioso. Il presidente Montanari infatti sembra essere deciso ad accelerare, mettendo a disposizione del suo direttore sportivo un budget piuttosto significativo. Con Deoma c'è piena sintonia: "Come ho sempre detto abbiamo un presidente che non ci fa mai mancare nulla. È doveroso ringraziarlo per tutto quello che fa. Le potenzialità del presidente sono di due categorie sopra, rispetto alla D e alla C".

E l'inizio della campagna acquisti è stato piuttosto significativo: sono arrivati sul Titano gli over Coletta, Gasperoni, Ale e Merlonghi, gli under D'Antona, Lecchi e Scaglione. "Noi parliamo con i fatti: le chiacchiere le lasciamo agli altri", evidenzia Deoma, che aggiunge: "Ho declinato tante offerte dalla C: ma per me esiste solo il presidente Montanari. Voglio stare accanto all'ing. Montanari per tanti anni, è una persona che stimo in maniera profonda".

Il nuovo San Marino quindi giocherà con il tridente e saranno ben otto gli effettivi a disposizione del tecnico, in attesa di nomina. Tre saranno gli Under: il confermato Giacomini (centravanti) e gli esterni offensivi D'Antona e Matteo Lecchi, quest'ultimo un 2007 in arrivo dalla Pergolettese. Poi Merlonghi, l'ex Imolese Gasperoni, Leveque del Locri, esterno offensivo di piede destro classe 1999 che Deoma sta "pressando", per portarlo in biancoazzurro, infine i due centravanti. Anche negli altri reparti è atteso un significato restyling tra Over e Under: a centrocampo, sul fronte Under, arriverà almeno un 2007 dalla Serie C, poi ci sono i confermati Cenni e Golfarelli, quest'ultimo è stato ingaggiato a titolo definitivo dal Forlì. Come Giacomini, ha firmato un biennale. In difesa è arrivato un portiere di grande esperienza, Coletta, e un terzino under: il 2006 scuola Palermo Giuseppe Scaglione, lo scorso anno al Ragusa. Anche il prossimo weeekend sarà piuttosto caldo, in termini di trattative di mercato, sul Monte Titano.