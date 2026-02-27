San Marino Song Contest 2026: svelati i dieci big in gara

In finale Dolcenera, Paolo Belli, Rosa Chemical e Boy George. Appuntamento il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana

Sono stati annunciati a Sanremo i dieci “big” che venerdì 6 marzo si contenderanno la vittoria del San Marino Song Contest 2026, l’evento che decreterà l’artista chiamato a rappresentare la Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest, in programma a maggio a Vienna.

Le wild card, rese note dal direttore artistico Massimo Bonelli, compongono un cast internazionale e variegato: Andreas Habibi ft. Aura (Emirati Arabi Uniti) – All We Need Is Love. Dolcenera – My Love. Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) – Balla. Inis Neziri (Albania) – Aurora. Kelly Joyce (Francia) – Oh là là. L'Orchestraccia – Cara madre mia. Molella ft. Maxè – Fever. Paolo Belli – Bellissima. Rosa Chemical – Mammamì. Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) – Superstar

La finalissima, in programma alle 20.30 al Teatro Nuovo di Dogana, sarà trasmessa in diretta in Eurovisione su San Marino RTV (canale 550), su Radio San Marino, Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay.

Direttrice creativa e conduttrice della serata sarà Simona Ventura. Il direttore generale della Rai e di San Marino Rtv, Roberto Sergio, ha annunciato il raggiungimento di un accordo triennale con la conduttrice.

“Questo evento – ha dichiarato Sergio – sancisce e conferma ancora una volta la collaborazione rinnovata e rafforzata tra San Marino Rtv e Rai. Lavorando insieme si ottengono grandi risultati”. Il direttore generale ha inoltre sottolineato l’ambizione crescente dell’edizione 2026, ricordando la partecipazione dello scorso anno con Gabry Ponte e ringraziando il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, e Media Evolution per il contributo organizzativo.

Grande partecipazione anche nelle fasi preliminari: alla selezione “Dreaming San Marino Song Contest” si sono candidati 800 artisti. Tra questi, 40 sono stati scelti come semifinalisti e si esibiranno il 4 e 5 marzo.

La giuria della finale sarà composta da Federica Gentile, Roberto Sergio, Mario Andrea Ettorre, Massimo Zanotti e Beppe D'Onghia. Accanto a loro, una Giuria di qualità formata da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie.