San Marino Song Contest, Simona Ventura alla conduzione e alla direzione artistica per il 2027 e 2028

La conduttrice affiancherà Massimo Bonelli nella direzione artistica e presenterà la finale del 6 marzo 2027, che decreterà il rappresentante del Titano all’Eurovision

Dopo l'edizione 2026 del San Marino Song Contest, che al termine dell'intera operazione legata all'Eurovision Song Contest ha superato i 320 milioni di contatti complessivi, San Marino Rtv - informa una nota - "rilancia la propria sfida internazionale con un progetto ancora più ambizioso, destinato a svilupparsi nelle edizioni 2027 e 2028".



Al centro della nuova stagione ci sarà Simona Ventura, alla quale San Marino Rtv affida un ruolo di primo piano per le edizioni 2027 e 2028 del San Marino Song Contest. La conduttrice condividerà la direzione artistica con Massimo Bonelli e sarà direttamente impegnata nell'ideazione e nella costruzione televisiva delle semifinali e della finale di marzo 2027, assumendo anche la conduzione della serata conclusiva.

Sono già iniziate le selezioni di Dreaming San Marino Song Contest, il percorso internazionale di ricerca e valorizzazione dei talenti coordinato da Denny Montesi. Il prossimo 17 novembre, a Milano, si terrà una riunione operativa per definire l'organizzazione complessiva delle diverse fasi del progetto, il calendario degli appuntamenti, le iniziative promozionali e i grandi eventi che accompagneranno il percorso verso marzo. Le semifinali del 3 e 4 marzo e la finale del 6 marzo 2027 rappresenteranno il momento culminante della manifestazione. La serata conclusiva, condotta da Simona Ventura, decreterà l'artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest 2027.



"Partner dell'intera operazione è la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, con il sostegno e la condivisione dell'intero Congresso di Stato", si precisa nella nota, specificando che "un ruolo particolarmente significativo è svolto dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati".

"Con Simona Ventura e Massimo Bonelli vogliamo compiere un ulteriore salto di qualità, dando al San Marino Song Contest una dimensione artistica, televisiva e internazionale sempre più importante - afferma il direttore generale di San Marino RTV, Roberto Sergio -. Un ringraziamento particolare va al Segretario di Stato Federico Pedini Amati, alla Segreteria di Stato per il Turismo e all'intero Congresso di Stato, per il sostegno e la condivisione di un progetto che rappresenta una straordinaria opportunità di promozione internazionale della Repubblica. Insieme a Denny Montesi e a tutta la squadra di San Marino RTV stiamo costruendo un percorso che guarda già al 2028".



Il progetto proseguirà, dopo l'Eurovision Song Contest 2027, con la preparazione della partecipazione al Junior Eurovision Song Contest in Armenia, confermando l'attenzione di San Marino Rtv anche verso i giovanissimi talenti.