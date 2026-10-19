San Marino, via D'Agnelli e Lasagni: ecco le decisioni di Montanari
Torna Lasagni in panchina, Di Pierro assume carica di ds
A cura di Redazione
19 ottobre 2026 17:55
Il San Marino, fanalino di coda del girone B di Eccellenza, cambia ancora dopo la sconfitta di Comacchio. Il ds D'Agnelli ha rassegnato le proprie dimissioni, il suo ruolo è stato assunto da Di Pierro, che già svolgeva ruoli dirigenziali, ma non si esclude un innesto nelle prossime settimane. Salta anche la panchina di Davide Forchino: al suo posto torna Lasagni. Domenica il San Marino ospita a Cattolica il Novafeltria, a sua volta reduce da una sconfitta.