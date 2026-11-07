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Calcio Eccellenza girone B

Sanpaimola, colpo nel finale: la Savignanese battuta 1-0

Una rete di Filippi all'81' su rigore regala i tre punti al Sanpa, che espugna il Capanni

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
07 novembre 2026 17:59
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Sanpaimola, colpo nel finale: la Savignanese battuta 1-0 - PH Roberto Magnani
PH Roberto Magnani
Savignano sul rubicone
Sport
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SAVIGNANESE: Forti, Fabbri (10' pt Brighi, 40' st Bullini), Mazza, Guidi, Massari, Lorusso, Fraternali (29' pt Galassi), Possenti, Andreoli, Toromani (20' st Stambolla), Dimilta. A disp.: Ceccarelli, Paoloni, Gentilini, Montalti, Paganini. All.: Prati.

SANPAIMOLA: Mordenti, Braccioli, Di Mauro (10' st Venturelli), Ferretti, Alberani, Cortesi, Filippi (42' st Fiori), El Ghazaly (10' st Montuschi), Gramellini, Taroni, Bugani. A disp.: Francisconi, Guidi, Morini, Kaluseviko, Dadamo, Conde. All.: Sintini.

ARBITRO: Antoni di Reggio Emilia.

RETI: 36' st Filippi (rig.).

AMMONITI: Brighi, Braccioli.

SAVIGNANO SUL RUBICONE Gara equilibrata al Capanni tra Savignanese e Sanpaimola. Preme di più nella ripresa la squadra ospite, ma Forti è il solito muro quando a metà ripresa nega il gol, deviando in angolo il sinistro di Filippi. All'81' in mischia fallo su Montuschi, Filippi dal dischetto non sbaglia. Dopo 8 risultati utili consecutivi si ferma l'imbattibilità dei locali, gli ospiti invece non perdono da 9 gare.

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