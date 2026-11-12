Martedì 17 novembre Santa Giustina, si riunisce il Forum 2: si parlerà dell'ampliamento della Fiera

Sarà presentato anche il referente amministrativo assegnato al forum

Martedì 17 novembre alle ore 21 è in programma una riunione pubblica del Forum 2 Zona Nord Monte presso la sala del Quartiere in via Montiano 16 a Santa Giustina. Tra i punti all'ordine del giorno, oltre ad analizzare alcune proposte ci saranno comunicazioni circa il recente incontro con Sindaco ed Assessori sul tema dell'ampliamento della Fiera e sarà inoltre illustrata la procedura di votazione in vista delle elezioni per il rinnovo dei direttivi dei Forum. Il presidente Andrea Balducci, la vice Marina Erbisti ed il segretario Valentino Berti presenteranno anche la dottoressa Tiraferri, referente amministrativo assegnato allo stesso Forum 2 e daranno spazio ad Alice Masini del NoTeS Nord Monte, il Nodo Territoriale della Salute recentemente insediatosi nella stessa struttura. Appuntamento martedì 17 novembre alle ore 21 presso la sala Civica di Santa Giustina in via Montiano, 16