SantaPiada 2025 celebra l’eccellenza gastronomica: la Trattoria del Passatore ottiene la certificazione IGP

La storica locanda di Adriana Pellegrini e suo figlio Yuri valorizza il territorio con una piadina certificata e autentica.

A SantaPiada 2025 protagonista la “Trattoria del Passatore” diventata autentica ambasciatrice della Piadina Romagnola IGP. Un riconoscimento arrivato a coronamento di una lunga storia gastronomica e consegnato durante la manifestazione dedicata ad una delle eccellenze gastronomiche romagnole che ha visto la presenza anche di CNA da mesi attiva nel settore con ProduciAmo Romagna.





Fari puntati sulla storica locanda “Trattoria del Passatore” gestita da Adriana Pellegrini, componente della nuova Presidenza CNA Rimini, insieme al figlio Yuri premiata dopo un'attenta valutazione da parte del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP.





«Siamo orgogliosi di consegnare questo riconoscimento alla Trattoria del Passatore, primo ristorante di Santarcangelo di Romagna ad aver certificato IGP la propria Piadina Romagnola- ha puntualizzato Alfio Biagini Presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP - Vogliamo ringraziare Adriana e Yuri, testimoni dell'impegno quotidiano nella scelta della qualità e della ricerca, preziosi ambasciatori del nostro territorio. La Trattoria del Passatore ha sempre dimostrato attenzione e rispetto per la tradizione, interpretandola con passione e coerenza. La certificazione IGP della piadina ne è il naturale coronamento: un passo importante che valorizza non solo il prodotto, ma tutta la cultura gastronomica romagnola. Auspichiamo che questo esempio virtuoso sia di ispirazione per tanti altri ristoratori del territorio.