SantarcanGelato 2025, doppio sold out nella città clementina

Oltre 15mila coppette distribuite, folla festante tra gelati d’autore, musica e spettacoli

Due serate che hanno fatto il tutto esaurito a Santarcangelo quelle dello scorso fine settimana in occasione dell'edizione 2025 di SantarcanGelato. Nonostante il meteo che, pur salvando le due serate, con le piogge del pomeriggio ha abbassato notevolmente la temperatura, la città clementina è stata letteralmente invasa da una folla sorridente e festante proveniente da ogni angolo della Romagna e composta anche dai tanti vacanzieri presenti in riviera: dalle famiglie alle coppie e ai gruppi di amici una moltitudine eterogenea ha gustato in massa i fantastici gusti di gelato proposti quest'anno.

Sono oltre 15.000 le coppette di gelato consumate durante le due serate a cui va aggiunto il grande successo dei due "ospiti": dal confermato Luca Montersino con i suoi apprezzatissimi SliceRoll alle olive ascolane di gelato portate, con grande successo, per la prima volta in piazza a Santarcangelo da Livetta di Ascoli Piceno.

Molto apprezzate anche le animazioni, dal sempre suggestivo laboratorio realizzato da MarbreBlond, il Kid's Drive In, che ha proiettato sotto l'arco in piazza, il capolavoro Pixar "Inside Out" ai giocolieri in giro per le vie del borgo che hanno stupito e rallegrato specialmente i più piccoli, alla coinvolgente musica anni 50-60 del gruppo, Zebra e Pois, che, sabato sera ha fatto ballare tutta la piazza.

Un evento che ha inoltre portato un ottimo riscontro da parte di ristoranti (tutti esauriti) bar e negozi del centro che hanno lavorato bene per tutto il fine settimana.

Due serate che hanno ribadito, anche quest'anno, come SantarcanGelato rappresenti ormai per tutta la Romagna il "Capodanno dell'Estate", il più dolce degli appuntamenti della bella stagione.