Santarcangelo, 80mila euro per rendere più funzionale la sede della Protezione civile

Approvato il progetto per la manutenzione del Centro Operativo Comunale di via Scalone

Con l’approvazione del progetto esecutivo, la Giunta comunale ha dato il via libera all’intervento di manutenzione straordinaria dell’area esterna del Centro Operativo Comunale di via Scalone finalizzato a rendere più efficiente e funzionale la sede della Protezione civile di Santarcangelo e rafforzarne la capacità operativa in caso di emergenza.

Nel dettaglio, i lavori riguardano il rifacimento del piazzale che attualmente ha una pavimentazione in stabilizzato e risulta priva di scoli per la raccolta delle acque, condizioni che non consentono un passaggio agevole ai mezzi di servizio. Il progetto prevede dunque il rifacimento il completamento del piazzale esterno dell'area COC, con una nuova risagomatura delle pendenze, realizzazione dove necessario di cordoli di delimitazione con aree verdi e una nuova asfaltatura del piazzale ad oggi pavimentato in misto granulare stabilizzato; per un miglior convogliamento delle acque meteoriche sarà anche realizzata una linea fognaria completa di caditoie e griglie di raccolta.

L’importo previsto per i lavori – che prenderanno avvio in autunno – è di 80mila euro, finanziati per metà dall’Amministrazione comunale e metà dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del programma regionale di potenziamento del sistema di Protezione civile previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 898 del 6 giugno 2022.

“Abbiamo scelto di fare un investimento consistente sul C Operativo Comunale con l’obbiettivo di rendere più sicura e fruibile la sede della Protezione civile, che non è solo la sede di Santarcangelo ma punto di riferimento per tutta l’Unione di Comuni, e spazio operativo fondamentale e strategico in caso di emergenze come alluvioni o altri eventi metereologici importanti”, dichiara la vice sindaca e assessora Michela Mussoni.