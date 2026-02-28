Santarcangelo, finti carabinieri in azione: anziana derubata dell'oro di famiglia

"Un piano studiato nei minimi dettagli"

Anziana raggirata a Santarcangelo, finti carabinieri le portano via l’oro di famiglia. È accaduto mercoledì poco prima delle 13 in località La Giola. Due uomini si sono presentati alla porta di una residente, qualificandosi come militari dell’Arma. Con la scusa di mettere al sicuro i gioielli in caserma, vista la raffica di furti in città, si sono fatti consegnare i monili. Uno dei due ha seguito la donna nelle stanze, mentre il complice attendeva fuori fingendo una telefonata alla centrale. Il bottino è ancora da quantificare. Solo dopo la fuga dei truffatori l’anziana ha chiamato la figlia, scoprendo l’inganno.

Sull’episodio interviene il consigliere di opposizione Gabriele Stanchini (Alleanza civica), che torna a sollevare il tema sicurezza. Nel mirino il confronto tra il sindaco e il prefetto Giuseppina Cassone: «Serve un dialogo costante per affrontare i nodi del territorio. Se il problema è la mancanza di alloggi per i militari, le scelte fatte finora si sono rivelate fallimentari».

Tra le proposte, destinare uno dei caselli dell’ex ferrovia, già ristrutturati, a residenza per i militari. «Una soluzione lungimirante che i cittadini apprezzerebbero», conclude.